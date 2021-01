VenezianiMarcello Exxx…Polzive!!! Il filosofo della MagnaGrecia rade al suolo il mainstream dei Democratici USA: “Neanche un pensiero per la donna uccisa nel Senato”. Esclusivo

Il filosofo Marcello Veneziani, in seguito all’invasione degli scarburati americani dentro il Congresso USA, consegna a twitter un testo monumentale sul politicamente corretto applicato a seconda del colore politico. Per i Democratici americani e i progressisti europei ci sono individui di serie A e di serie B. Il filosofo della Magna Grecia Veneziani ci illumina in poche righe:

«Ma una donna disarmata, uccisa dalla polizia americana mentre tentava di entrare nel Senato non desta neanche un pensiero in quel branco di inginocchiati per il manifestante pregiudicato nero ucciso dalla polizia? E’ così bestiale e fazioso il loro senso dei diritti umani?

Il pericolo ora in America e in Europa è quello della dittatura del pensiero unico e del mammolettismo tipico degli italiani. Elementi culturali da rifiutare e combattere. In foto il tweet di “The Donald”.