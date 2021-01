VeneziaVienna Exxx…Polzive!!! Il concerto di Capodanno nel segno del Friuli: Il soprano Milena Ermacora da Ipplis 〈UD〉 nel selettivo coro de “La Fenice”. Il sindaco De Sabata sta preparando gli onori. La contesa su Radetzky marito di una friulana. Esclusivo.

Il sindaco di Premariacco, Michele De Sabata, assicura che appena sarà terminata l’emergenza Covid, organizzerà una cerimonia in onore della celebre concittadina. Occorre dire che Milena Ermacora, oltre che soprano del coro “La Fenice” di Venezia, è anche membro della commissione cultura del suo comune. Ed ora le scintille.

La disputa sul concerto di Capodanno esplosa in rete in queste ore, ha fatto emergere impreviste connotazioni friulane. Uno dei componenti del Coro La Fenice, il soprano Milena Ermacora, risiede a Ipplis di Premariacco (Ud). E, volendo restare a Est del NordEst, il protagonista dei concerti viennesi, Radetsky, secondo lo storico Travain, si era maritato con una friulana. Ma è il concerto di Venezia che ha incendiato il cuore degli italiani. Ai musicomani più attenti, non è sfuggito l’inedito particolare del teatro La Fenice. Tra splendidi archi e ottoni si vedevano le mascherine, una precauzione giustissima per il momento che stiamo vivendo legato all’emergenza. A Vienna invece, i Musikverein erano tutti vicini e senza protezione. Il messaggio diffuso dall’Italia era di grande responsabilità. Tuttavia, per poter eseguire le opere con la mascherina, l’impegno dei tenori, dei bassi e dei soprani, è stato inimmaginabile. Ore e ore di prove per reimparare a cantare sillabando tutte le parole. Un lavoro estenuante.

Strameritato il responso dello share televisivo che ha certificato come il concerto di Capodanno di Venezia, sia stato lo spettacolo di musica classica più seguito della Tv.