VestagliaPark Exxx…Polzive!!! Dopo mesi di parcheggi abusivi, il sindaco di Udine firma l’ordinanza su misura dei paraculi dell’albergo Astoria. I cagasotto di Del Longo non multavano. Esclusivo

Dopo che su queste pagine era stato riportato il caso dei pullman che parcheggiavano 〈vedi quello dell’Inter sabato scorso〉 in uno stallo non previsto dal codice della strada, i disperati del centrodestro destra friulano sono corsi ai ripari e, per rimediare alla figura di merda scoperta dai comacheros, hanno pubblicato un’ordinanza temporanea in vigore da oggi, martedì 26 gennaio 2021 che istituisce in via Canciani di Udine una: “Sosta consentita-Autobus Extraurbani- Turistici” e la realizzazione di apposito stallo con indicazione bus al fine di rendere più evidente la limitazione. Fino ad oggi, sabato scorso compreso 〈vedi Leopost〉, i pullman usufruivano per diverse ore o giorni, di uno stallo abusivo e non previsto dal codice. Gli agenti di Udine, agli ordini del comandante Del Longo, sempre così inflessibili con gli automobilisti indisciplinati, alla vista del palese illecito, si cagavano sotto e non sanzionavano nessun mezzo. Per quale tipo di raccomandazione? Il vice Cisilino sul sofà; l’abusivo Dri, detto lo zoppetto, impegnato a fare la posta a Leopost; Giuseppina Florio, specialista in creme per la pelle a scrocco 〈a breve video di via Battistig〉, in poltrona; il resto macerie. Resta il fatto che il vice sindaco dei disperati di Udine, Loris Michelini, aveva fatto disegnare in via Canciani un parcheggio non previsto dal codice della strada. Gli automezzi dei clienti raccomandati e pullman delle squadre di calcio parcheggiavano indisturbati. Polizia Locale con la coda tra le gambe. Ecco il pullman dei nerazzurri sopra uno stallo disegnato a caso.