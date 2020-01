ViaSpalato Exxx…Polzive!!! Colpo di scena. A 10 anni dalla morte del leader friulano della DC Biasutti, il suo erede torna in libertà: revocati gli arresti domiciliari a Massimo Blasoni, l’unico titolato a commemorare il presidente scomparso. Mercoledì 29 a Palazzolo (Ud). Relatori: morotei ed eredi dei manettari: De Mita, Fedriga, Zanin, Riccardi, Bordin, Agrusti… Esclusivo.

In calce il programma. Come per una sorta di combinazione astrale, a 5 giorni dal decennale della morte del leader friulano della DC Biasutti, viene disposta la revoca degli arresti domiciliari al suo delfino ed erede: Massimo Blasoni.

Stamattina il gip del tribunale di Udine, Udine Mariarosa Persico, ha disposto la revoca della misura cautelare. Blasoni è indagato per l’ipotesi di reato di truffa aggravata al Sistema sanitario nazionale. Non sussistendo il rischio di inquinamento delle prove e reiterazione dei reati contestati dalla Procura della Repubblica del capoluogo friulano, ha deciso lo stop dei domiciliari.

Mercoledì prossimo, 29 gennaio a Palazzolo del Friuli si svolgerà la cerimonia di commemorazione dell’onorevole presidente Biasutti. Il sindaco D’Altilia ha invitato Ciriaco De Mita e gli eredi di quella Lega che si presentavano in parlamento negli anni bui del ’92/’93 (Biasutti era deputato) col cappio e difendevano i magistrati che rinchiudevano in carcere innocenti anche per 15 mesi (Riccardo Misasi un potentissimo ministro DC, oppure il caso di Gabriele Cagliari). Una nemesi, che oggi incendia Palazzolo del Friuli. Il colpo di scena, il pupillo di Biasutti da oggi in libertà.