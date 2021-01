ViceZanin Exxx…Polzive!!! Gustavo Matos, presidente delle isole Canarie fa eleggere il maneggione della Mtf srl di Lignano vice presidente di una Conferenza europea. Forza Italia ignora. Riccardi esulta e ringrazia per via di Fanny Codarin. Esclusivo.

Il presidente del consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia Piero Zanin, è stato eletto vicepresidente della Conferenza delle assemblee legislative europee, in sigla Calre. Le relazioni del friulano con Gustavo Matos, leader della Comunità delle Isole Canarie e attuale presidente, sono state decisive per il risultato. Evidentemente nell’area nord africana sono all’oscuro dei magheggi che Zanin ha compiuto da presidente dell’organo legislativo regionale…:

L’autoassunzione a direttore generale di una partecipata, il benefit della Volvo SW in locazione pagata da pantalone 〈40mila euri〉, i cristalli oscurati per non dare nell’occhio 〈300euri〉, carburante 〈8.400 €〉, costo-azienda per le indennità di Direttore autoassunto 〈350mila euri〉, contezioso aperto di fronte al giudice del lavoro per la restituzione del maltolto rispetto alle indennità illecitamente percepite, oneri sociali e i mezzi di trasporto. Secondo i vertici di Mtf srl, la partecipata che si occupa di raccolta rifiuti nel comune di Lignano Sabbiadoro, il provvedimento di autoassunzione 〈vedi doppia firma in foto〉, sarebbe illegittimo. Zanin, dopo le inchieste pubblicate su queste pagine, avrebbe rocambolescamente tentato la soluzione dell’aspettativa. Per Isaia Gasparotto e i suoi legali, una scappatoia inutile.

In quanto a Forza Italia 〈partito di Zanin〉, nessuno si è complimentato per la nomina del maneggione alla vice presidenza della Conferenza, la coordinatrice Sandra Savino 〈che incontra i responsabili sindacali della Fipe di Trieste nell’ufficio dell’assessore forzista De Santis〉, si è limitata a una breve segnalazione su Twitter, mentre Riccardi è esploso, l’unico che ha dato un certo risalto alla notizia. Il motivo del ruffianamento è molto semplice. Zanin è stato colui che ha cacciato Giorgio Baiutti dalla segreteria del presidente del consiglio per far posto alla cocca di Riccardi, Fanny Codarin. Alla stregua di novellini Conte 〈presidente del consiglio〉.