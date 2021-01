ViennaVenezia Exxx…Polzive!!! Il Concerto di Capodanno cagiona il primo sbrego del 2021. Scintille fra i 2 presidenti Mitja Gialuz e Giovanni Nistri. I velenosi commenti degli esperti. Esclusivo

Imprevedibile, come le mascherine indossate dai tenori, dai bassi e dai soprani. Il primo sbrego nordestino del 2021 si compie sull’asse Venezia-Vienna ed è ritagliato sulla nobile arte della musica. La disputa si materializza su un avvenimento di livello mondiale: Il concerto di Capodanno. Il petardo lo fa esplodere Mitja Gialuz, presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, organizzatrice della Barcolana, e docente universitario che, nel primo pomeriggio di ieri, ha consegnato su fbook le sue impressioni sui due concerti: un brindisi esaltante per il concerto di Venezia e una sonora condanna per Vienna. Scrive Gialuz:

«Venezia batte Vienna 3-1. Scenografia calda e innovativa alla Fenice; freddezza glaciale al Musikverein. Musica gioiosa con un Harding sorridente ed empatico; walzer interminabili e noiosi e balletti assai kitsch. Grande messaggio di responsabilità con l’orchestra distanziata e il coro con la mascherina a Venezia, tutti vicini e senza mascherina a Vienna». In conclusione, il presidente della barcolana concede solo qualcosa al Musikverein: «Il punto di Vienna è per Muti e l’intramontabile Radetzky march». Un attento lettore, perfido, replica: “Proprio per questo a Trieste la marcia è così amata”. Sull’asse esplode la bufera. Segui…

Il primo a replicare al triestino è l’attore teatrale e presidente della Fondazione Teatro Giovanni da Udine, Giovanni Nistri, il suo commento è tranchant: “Non condivido”. 〈vice presidente del teatro di Udine è l’europarlamentare Elena Lizzi〉. A seguire, una formidabile teoria di appassionati travolti dalle sfumature storiche che le composizioni ispirano. Il commento più apprezzato è quello di tal Andrej, che osserva: “Musicalmente confronti mele con pere, senza offesa. Le mascherine di Venezia le intendo invece come un messaggio negativo ovvero come se ancora non si possa far nulla senza di esse, mentre com’è stato dimostrato a Vienna testando sistematicamente i musicisti molte situazioni possono essere rese sicure anche senza di esse; su questo purtroppo l’Italia è culturalmente ed operativamente indietro rispetto a molte parti d’Europa”.

Il geologo Roberto Mandler: “Noi siamo CONTRO la Radetzky March perché composta da tal Johann Strauss padre, in onore di quel “mùs” del maresciallo Josef Radetzky per celebrare la riconquista austriaca di Milano dopo i moti rivoluzionari in Italia del 1848”.

Paolo Ghersina: “Muti tecnicamente imbattibile, per di più con il Musikverein a disposizione, nel suo tempio di mille risonanze!”.

Andrea Acanfora: “Sono assolutamente in disaccordo. A Vienna si fa il concerto di Capodanno, a Venezia un concerto che si potrebbe fare in qualunque altro giorno dell’anno. Le mascherine nere poi sono state un pessimo messaggio mediatico”.

Daniela Bassanese: “Ma x cortesia non si possono sentire cose simili… Adesso buttiamo fango anche su un concerto famoso in tutto il mondo dal 1939 e lo paragoniamo ad un concerto istituito nel 2004 che non ha la stessa storia… Non posso che difendere Vienna la sua musica intramontabile… Ora persino Strauss diventa paragonabile… Assurdità”.

Bruno Augusto Pinat Presidente dei vivaisti viticoli del Friuli, già presidente Ersa. “Mi dispiace ma questo risultato sarà nella tua testa ma non nella mia”.

Gabriele Turrisini, promotore finanziario e già consigliere comunale di San Daniele del Friuli: “Ho ascoltato e riascoltato il più bel concerto di capodanno degli ultimi anni, grazie alla Fenice e alla RAI”. Libiam ne’ lieti calici al primo sbrego dell’anno.