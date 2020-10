VirusBrusaferro Exxx…Polzive!!! Il sindaco Fontanini prende per il culo il presidente sanitario. Cavarzerani zona rossa fino ai Morti. Esclusivo.

Fontanini cogliona anche il professor Brusaferro. Un mese fa, i periferici lo avevano invitato sul palco di Friuli Doc, leccate e strombazzate sanitarie da brivido. Gli hanno consegnato il sigillo della città, lo hanno anche fatto parlare, lui ha spiegato alcune cose ma per il sindaco Fontanini le parole dell’autorevole presidente erano frittura da banco. Infatti, poco più di un mese dopo Udine sembrava piazza Bellini a Napoli. Lo si è visto ieri dagli assembramenti che si sono verificati alla partenza del giro. Fontanini e Barillari coglionano Brusaferro. L’intervista di oggi su «Il Corriere della sera» conferma la delicatezza del momento. Ma il «Giro» e il bagno di folla erano prioritari.

Intanto Vestaglia ha prorogato la zona rossa della caserma Cavarzerani fino al 29 ottobre. Ecco le risposte del luminare.

Come comportarsi?

«Limitare i contatti a quelli necessari evitando tutte le occasioni in cui ci può essere il rischio trasmissione. Salvaguardando però attività essenziali, come lavoro e scuola. Dobbiamo affrontare nei prossimi mesi una nuova normalità».

Ci sta invitando a non uscire di casa?

«La vita sociale oggi va limitata e le persone fragili, già colpite da altre patologie, e gli anziani vanno tutelati. In questa fase per fortuna sembra che non siano stati contagiati come nei mesi scorsi. Non dico non uscite, evitate però feste, momenti conviviali e incontri non necessari. È una raccomandazione. Il virus circola».