VoceLiberaFvg Exxx…Polzive!!! I senatori Dal Mas e Stabile scavalcano le incertezze dei moderati friulani: Il senatore pordenonese linea di collegamento Trieste-Roma.

Come anticipato dalla pagina dello scandalo, venerdì scorso a Roma Mara Carfagna ha presentato la fondazione “VoceLibera”. A puntellare l’iniziativa i senatori del Nord Est, Dal Mas e Stabile, i fondatori sostengono che: non è né un partito né una corrente di Forza Italia. Ma qualcosa è, soprattutto in Friuli VG, dove il trambusto è ben distinto, vieppiù che il refrain, anche nel caso della neonata “VoceLibera” è sempre lo stesso: “Non ci faremo annettere da Salvini, siamo una forza europeiste e liberale…”. Ipse dixit Mara Carfagna ma sembra si sentire Saro. Qui però c’è un elemento in più. La linea diretta con Roma e l’alveo forzista. Una duplice funzione che ha spiazzato tutti, in primis Saro e il presidente Zanin che l’estate scorsa aveva annunciato la nascita della “legione” con il fido Molinaro che, con i compensi di portavoce di quest’ultimo, avrebbero finanziato un non ben definito “progetto politico” (Vedi messveneto di ieri intervista a Molinaro di Pertoldi). Si baratta l’incarico istituzionale con attività politica. In questo senso l’iniziativa di Dal Mas e Stabile scompagina tutta l’area riformista friulana che sta tentando di sottrarsi allo strapotere leghista. Con questa operazione Dal Mas si propone come il nuovo punto di riferimento del Nord Est con Roma. Liste elettorali, trattative, elezioni regionali o politiche, la fondazione di Carfagna, tesa al rinnovamento di Forza Italia, è destinata a coprire quella fascia elettorale d’incertezza che si trova senza casa, sarà Dal Mas a coordinare l’attività politica in Friuli. Non è un caso che proprio in questi giorni, dopo le fuoriuscite dal partito, siano in molti a rientrare in Forza Italia con lo spirito del rinnovamento, a partire dai vertici regionali.