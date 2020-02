VoltaStomacoLega Exxx…Polzive!!! Vergogna fascio-sessista a Udine. Confermate all’assessore Ciani le accuse delle vigilesse contro l’ufficiale abusivo. Fontanini copre il dirigente, nessun provvedimento. Esclusivo.

La stessa Lega che strumentalizza le battaglie contro la violenza sulle donne, che non perde occasione per mettersi in prima fila alle fiaccolate, quella dei manifesti, delle scarpette rosse, dei comunicati e le TV…, questa Lega, quando c’è da dimostrare coi fatti il sostegno al no alla violenza sulle donne, fa flop. Solo chiacchiere e distintivo. Il caso di Udine è da Champion. Si tratta di un dirigente polizia locale (in lista con la Lega alle ultime comunali) che ha offeso malamente alcune vigilesse (vedi Leopost 9 febbraio) rivolgendosi a loro in modo sessista e discriminatorio. Sia l’inutile sindaco, che l’assessore Ciani, ambedue appartenenti al fascio-leghismo orientale, non prenderanno nessun provvedimento contro il citrullo. Ecco i fatti:

Dopo che il blogger ha diffuso la notizia e i pubblicato i virgolettati degli insulti ricevuti dal dirigente Dri, l’assessore delegato Ciani, LegaSalvini, ha voluto sentire le vittime dell’oltraggio. Il colloquio si è svolto giovedì scorso e tutte le accuse sono state confermate (“…se ti dicono perché sei sempre in ufficio dì che me l’hai data…”. Il secondo passaggio, ancora più grave, quello rivolto a una vigilessa che aveva dato la propria disponibilità per i turni festivi: “…stai a casa a trombare con tuo marito…”).

Un comando vigili trasformato in un volgare gineceo greco. Insulti, derisioni, volgarità gratuite contro le donne. Giacché il dirigente che le ha oltraggiate è di chiara fede leghista e “coperto” dall’assessore Ciani e dal Sindaco Fontanini, non subirà nessun provvedimento. Città totalmente allo sbando. Per converso, Udine, o almeno il centro, è totalmente militarizzato: il pattugliamento di una città deserta si svolge in pieno giorno ed è composto da 4 persone. Per fare cosa? Multe? per allontanare i pochi temerari rimasti che si avvicinano al deserto dei Tartari? Con quale spirito un dipendente può svolgere il proprio servizio se la tensione è alle stelle e un dirigente totalmente incapace?

Mezza truppa vuole smammare da Udine. Fontanini, Ciani e Del Longo non sanno come fare per trattenerli, Udine, latrina e bordello d’Italia.