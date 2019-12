ZaninMolinaro Exxx..Polzive!!! Giovedì mattino il gran giorno della nomina di Molinaro a portavoce di Zanin, la trombatura alle regionali pagata 100mila euri/anno. Nel bouquet spuntano i nomi di Fanny Codarin, Basso e Carini. Esclusivo.

Domani sera, martedì, a Castions di Strada (Ud), i trombati e gl’imbucati negli uffici regionali di Trieste, festeggeranno gli incarichi dorati tanto attesi. La conclusione del rapporto di lavoro di Baiutti come capo di gabinetto del presidente Zanin e grazie a un accordo trilaterale fra Fedriga, Zanin e Riccardi, consentirà a Pierluigi Molinaro (#Franza o Spagna puché se magna…) di essere sistemato come portavoce del presidente del consiglio a 100mila euri/anno. Fanny Codarin, segretaria particolare di Riccardi, occcuperà il posto di Baiutti; il giornalista Fabio Carini andrà a dirigere l’agenzia regione cronache. Riccardi si affiderà a Loris Basso già sindaco di Corno di Rosazzo e attuale presidente del ducato dei vini. Nella segreteria dell’assessore alla sanità pare che anche Montello sia dato in partenza. Ed ora la diaspora in Forza Italia.

Termometro oltre il livello di guardia per la tormentata compagine forzista friulana. Stasera da Mattiussi ad Aquileia, era presente tutto il gotha del partito: Riccardi, Nicoli, Savino, Piccin, Gibelli, Novelli, Bergagna, Bottoni, Mattiussi, Lodolo, Pettarin…, ospiti Barberio e Di Bert. La volontà di tenere insieme un partito in totale fibrillazione è confermata dai generosi interventi dei presenti. La cupola del tragico paraculismo azzurro si dà invece appuntamento domani sera a Castions.

La Forza Tragica che accarezza la smarcatura di Giovanni Toti (Zanin, Molinaro, Anzit…) incassa un corrispettivo elettorale frutto di una melmosa operazione furbetta elaborata per sistemare un trombato. Si tratta di Molinaro, 2° dei non eletti nel collegio di Udine che giovedì sarà nominato portavoce del presidente Zanin. Una figura mai esistita nel consiglio regionale e creata su misura dalla cupola del presidente del consiglio, per sistemare l’amico del collinare. Tuttavia nel bouquet di Zanin non c’è solo l’ex sindaco di Forgaria. L’incastro, in ufficio di presidenza, si arricchisce dei nomi di Fanny Codarin, che andrà al posto di Baiutti e anche di quello del giornalista Carini (sanzione disciplinare da parte dell’odg del Friuli VG) che sarà nominato alla guida dell’agenzia di stampa del Consiglio Regionale. Come scrive il futuro portavoce: #FranzaoSpagna…purché se magna. 100mila euri anno e oltre per ognuno dei 3. Paga Pantalone