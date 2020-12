ZanonEmanuele Exxx…Polzive!!! Si sbrega la maggioranza regionale Fvg: Il consigliere di ‘Regione Futura’, causa insofferenza, sbatte la porta a passa al misto con Honsell. “In maggioranza manca la dialettica”. Esclusivo

Il consigliere regionale Emanuele Zanon, già componente del gruppo consiliare Progetto Fvg per una Regione Speciale/AR, ha scelto di confluire nel gruppo Misto con decorrenza 31 dicembre 2020, mantenendo la collocazione nella Maggioranza e dichiarando di appartenere al movimento politico Regione Futura. Ormai la convivenza all’interno del gruppo era diventata problematica.

Una scelta maturata ancora mesi fa, dopo la defenestrazione di Ferruccio Saro dalla segreteria di «ProgettoFvg» e perfezionata oggi. Emanuele Zanon, co-fondatore di «Una Regione Speciale» ha annunciato che passerà al gruppo misto con Furio Honsell e Walter Zalukar. Il consigliere di Cavazzo (Pn) ha assicurato che resterà nell’alveo del centro destra ma che ritiene necessaria una permanenza che dia un significato politico più robusto all’interno della coalizione. Zanon osserva: «Serve una voce indipendente anche all’interno della maggioranza consiliare. Si tratta di sensibilità diverse, che vanno declinate e discusse su alcune scelte della maggioranza. Alcune decisioni non vengono nemmeno discusse e approfondite. Non va bene. In politica – sottolinea Zanon – questa pratica si chiama dialettica. Inoltre, serve un dialogo e un confronto politico maggiore fra giunta e consiglio che oggi non c’è. La stessa assemblea è neutra, incolore, dovrebbe invece dialogare e confrontarsi maggiormente con tutte le forze di maggioranza.

La mia- conclude Zanon – sarà una posizione indipendente e di naturale competitività argomentativa rispetto alla maggioranza e ai colleghi consiglieri».

A questo punto, ProgettoFvg, col passaggio di Emanuele Zanon al misto, rimane con 3 consiglieri, in realtà sarebbero 2 giacchè Giuseppe Sibau è considerato di Autonomia Responsabile.