ZoccoleFriulane Exxx…Polzive!!! Non abbiamo unCazzo, nemmeno un codice Ateco, la nostra è una funzione sociale e lo stato ci abbandona. I casi friulani. Esclusivo

Ci restano solo le luganeghe. Zoccole e Puledre friulane, causa Covid, da mesi senza lavoro. Coprifuoco dopo le 22 e serrande chiuse, in tutti i sensi. Nessuno si arrischia a consumare in camera della puledra. E’ un dramma sociale capovolto. Leopost sostiene la campagna di solidarietà per le mignotte rimaste senza lavoro. IBAN: IT 79Z0 3069096061 00000154173.

Il senso d’ingiustizia si avverte fra le formidabili sex workers e assistenti sociali. E’ la categoria dimenticata da Conte, dai servizi sociali, dall’assessore regionale Rosolen e dal mondo intero. Una mignotta friulana osserva:

“Nessuno parla di un piano di aiuti straordinari per il nostro lavoro, malgrado la nostra professione abbia anche una funzione sociale: aiutIamo persone depresse, offriamo un momento di conforto, ascoltiamo molti sfigati e siamo sicure, con una semplice prestazione, di aver scongiurato gesti sconsiderati. Qualche mese fa è stata rinnovata anche in Friuli l’iniziativa del Comitato nazionale per i diritto delle prostituite, sono stati raccolti circa 3mila euri. Campagna di solidarietà COVID-19.

In Friuli, compreso Trieste, esercitano circa un’ottantina di prostitute e il Comitato ha cercato di andare incontro alle prime necessità delle disoccupate: telefonate di assistenza, trasporto borse-cibo, pagamento di bollette, affitti e altre spese che le ragazze da un momento all’altro, non erano più in grado di sostenere. Leopost partecipa alla campagna di solidarietà verso le Prostitute.

