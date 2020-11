Un colabrodo, dalla Slovenia al Mediterraneo gli stranieri entrano in Italia come ridere.

Immagini impressionanti da Lampedusa di un paio d’ore fa, martedì 10 novembre.

Migliaia di stranieri liberi di entrare in Italia. Friulani in lockdown, clandestini bella vita. Dopo gli attentati di Nizza e Vienna, in Italia sono entrati circa 4.500 potenziali contagiati.