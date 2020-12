ZonaRossa Exxx…Polzive Gli squilibrati mandano agli arresti domiciliari gli italiani a Natale. Rasa al suolo l’economia. Conte the end, ci consoliamo con le puledre. Esclusivo

Improvvisati, sbandati, comici. Non c’è altro per definire il manipolo di pivettari che da 8 mesi non ne combina una di giusta. 8 mesi di promesse e di balle. L’Italia è il paese col più alto numero di morti causa Covid di tutta Europa. E il governo non è stato capace di rimediare. Il Friuli Venezia Giulia è la prima regione in Italia per decessi su 100mila abitanti. E seconda, dietro al Veneto, per nuovi casi. La conferenza stampa di stasera è arrivata con 15 giorni di ritardo. Le attività commerciali aveva già provveduto ad acquistare le scorte per le feste e le prenotazioni volavano. Conte strozza l’economia.

Regole da zona rossa per i giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 3, 5, 6 gennaio), regole da zona arancione per gli altri giorni (28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio).

Ci restano solo le puledre. Il pivettaro di palazzo Chigi ha deciso, con 70minuti di ritardo, di mandare gli italiani agli arresti domiciliari. Per le festività natalizie il presidente del consiglio ha firmato il decreto di Zona Rossa, alternato a quella arancione. Fino al 6 gennaio. Tramortita l’economia italiana, bar, ristoranti, dipendenti, la balla dei ristori al 100per cento del 30 per cento. Un caos pazzesco, un inferno. Conte-Casalino, the end.