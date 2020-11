ZonaRossaFvg Exxx…Polzive!!! Il dramma di Fedriga: Alto rischio assembramenti a Trieste, Lignano, Grado e i monti friulani. Esclusivo

Incubo fine settimana per il presidente Fedriga. Nell’ordinanza in vigore da stasera, il presidente invita i friulani alla responsabilità e ad evitare i luoghi di assembramento. Lo ha ricordato ieri sera su Telequattro di Trieste.

“Niente passeggiate a Barcola (Dipiazza impacciato)”. Nella pratica i luoghi affollati vanno scansati. A giudicare peró da quello che è successo sabato e domenica scorsi, per il presidente Fedriga dev’essere una vera sfida. Lignano, Grado, Trieste, Piano d’Arta e le città capoluogo friulane saranno inevitabilmente prese d’assalto. Moltitudini di persone attendono domani e domenica per raggiungere le mete. Un incubo. Fedriga osserva: “Nell’ordinanza c’è scritto che quei posti vanno evitati, quindi se uno deve fare un passeggiata o una corsa non deve andare in aree affollate, Barcola compresa. Non credo che muoia nessuno – ammonisce il presidente – se il prossimo weekend c’è il sole e non ci riversiamo a migliaia a Barcola per fare la passeggiata, scegliamo un posto più tranquillo, non credo sia un problema sociale”. Poi Fedriga ha aggiunto: “la sanzione comunque c’è quando uno non rispetta l’ordinanza”.