L’omaggio di Zia Stefanìa per i Comancheros di Leopost. L’onomastico festeggito con un formidabile messaggio donato ai lettori per il terzo giorno di lockdown e per suggerire la soluzione migliore, naturale e benefica per depurarsi dalle scorpacciate natalizia. Inno alla “sveltina”. Le ragioni racchiuse in meno di un minuto. Buone Feste a tutte le puledre e a voi bisonti incalliti.